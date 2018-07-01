Бенджамен Павар расплакался, когда родители в прямом эфире поздравили его с выносом Аргентины

Плей-офф чемпионата мира стартовал с фееричной победы сборной Франции над Аргентиной – 4:3. Латиноамериканцы вели 2:1, но Бенджамен Павар на 57-й минуте дальним ударом сравнял счет.

На следующий день Telefoot показал Павару обращение его родителей:

«Поздравляем с победой, выходом в четвертьфинал и, конечно, экстраординарным голом. Мы очень гордимся тобой. Благодаря тебе мы пережили волшебный момент».

22-летний француз так растрогался, что прослезился.

В четвертьфинале Франция сыграет с Уругваем.

Матч пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля.

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