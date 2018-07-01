Other Agency

Бенджамен Павар расплакался, когда родители в прямом эфире поздравили его с выносом Аргентины

Павар расплакался, когда родители в прямом эфире поздравили его с выносом Аргентины
Eurosport

1 час назад

Отцовская гордость.

Плей-офф чемпионата мира стартовал с фееричной победы сборной Франции над Аргентиной – 4:3. Латиноамериканцы вели 2:1, но Бенджамен Павар на 57-й минуте дальним ударом сравнял счет.

На следующий день Telefoot показал Павару обращение его родителей:

«Поздравляем с победой, выходом в четвертьфинал и, конечно, экстраординарным голом. Мы очень гордимся тобой. Благодаря тебе мы пережили волшебный момент».

22-летний француз так растрогался, что прослезился.

  • В четвертьфинале Франция сыграет с Уругваем.
  • Матч пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Руни пора уже выходить за «Ди Си Юнайтед» – без него дяди сливают всем подряд

01:56
Популярные видео
Защитник «Орландо» сделал идеальный ассист пяточкой на соперника, и разгром начался
 237 просмотров3 ч
Бородатый серб со странной прической поглумился над обороной «Нью-Йорк Сити»
 501 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться