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Бенджамен Павар расплакался, когда родители в прямом эфире поздравили его с выносом Аргентины
Отцовская гордость.
Плей-офф чемпионата мира стартовал с фееричной победы сборной Франции над Аргентиной – 4:3. Латиноамериканцы вели 2:1, но Бенджамен Павар на 57-й минуте дальним ударом сравнял счет.
На следующий день Telefoot показал Павару обращение его родителей:
«Поздравляем с победой, выходом в четвертьфинал и, конечно, экстраординарным голом. Мы очень гордимся тобой. Благодаря тебе мы пережили волшебный момент».
22-летний француз так растрогался, что прослезился.
- В четвертьфинале Франция сыграет с Уругваем.
- Матч пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля.
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