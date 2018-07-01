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«Вы рождены, чтобы сказку сделать былью». Божественный баннер болельщиков сборной России

«Вы рождены, чтобы сказку сделать былью». Божественный баннер болельщиков сборной России
Eurosport

1 час назад

Ребята, верим.

1 июля сборная России проводит судьбоносный матч 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании.

80-тысячные трибуны «Лужников» встретили родную сборную потрясающим баннером:

«Вы рождены, чтобы сказку сделать былью».

  • Россия никогда не побеждала Испанию в постсоветскую эпоху.
  • В ноябре команды провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге, завершившийся результативной ничьей – 3:3.
  • Россия впервые в постсоветскую эпоху вышла в плей-офф чемпионата мира.

(Фото: официальный твиттер сборной России)

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