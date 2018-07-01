«Вы рождены, чтобы сказку сделать былью». Божественный баннер болельщиков сборной России
Ребята, верим.
1 июля сборная России проводит судьбоносный матч 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании.
80-тысячные трибуны «Лужников» встретили родную сборную потрясающим баннером:
«Вы рождены, чтобы сказку сделать былью».
- Россия никогда не побеждала Испанию в постсоветскую эпоху.
- В ноябре команды провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге, завершившийся результативной ничьей – 3:3.
- Россия впервые в постсоветскую эпоху вышла в плей-офф чемпионата мира.
(Фото: официальный твиттер сборной России)
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