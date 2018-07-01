Сергей Игнашевич стал самым возрастным автором автогола в истории чемпионатов мира

Сборная России схлестнулась с Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира. На 11-й минуте Сергей Игнашевич проиграл борьбу в воздухе Серхио Рамосу и срезал мяч в свои ворота (1:1 после первого тайма).

Эта ошибка принесла Сергею неприятный рекорд: он стал самым возрастным автором автогола в истории чемпионатов мира. На момент матча ему 38 лет и 352 дня.

Игнашевич – рекордсмен по матчам за сборную России – 126.

Сергей завершил карьеру в национальной команде после Евро-2016, но перед стартом ЧМ-2018 принял приглашение Станислава Черчесова.

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