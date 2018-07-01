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Сборная России – первая команда с 1966 года, забившая себе два гола на одном чемпионате мира
Как много рекордов для одного турнира.
Автогол защитника сборной России Сергея Игнашевича в матче 1/8 финала против Испании принес не только личный антирекорд 38-летнему ветерану.
В матче группового этапа против Уругвая автогол себе в пассив записал Денис Черышев. Россия стала первой за 52 года командой, забившей себе дважды на одном чемпионате мира.
Прежде такое сомнительное достижение покорялось только сборной Болгарии на ЧМ-1966.
- Автогол Игнашевича стал десятым на ЧМ-2018. Прежде ни на одном чемпионате мира команды не забивали себе больше шести мячей.
- В конце первого тайма Артем Дзюба с пенальти восстановил равновесие в счете.
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