Сборная России – первая команда с 1966 года, забившая себе два гола на одном чемпионате мира

Автогол защитника сборной России Сергея Игнашевича в матче 1/8 финала против Испании принес не только личный антирекорд 38-летнему ветерану.

В матче группового этапа против Уругвая автогол себе в пассив записал Денис Черышев. Россия стала первой за 52 года командой, забившей себе дважды на одном чемпионате мира.

Прежде такое сомнительное достижение покорялось только сборной Болгарии на ЧМ-1966.

Автогол Игнашевича стал десятым на ЧМ-2018. Прежде ни на одном чемпионате мира команды не забивали себе больше шести мячей.

В конце первого тайма Артем Дзюба с пенальти восстановил равновесие в счете.

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