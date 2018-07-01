Россия в четвертьфинале чемпионата мира! Испания бита по пенальти

Сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата мира-2018. В 1/8 турнира команда Станислава Черчесова в серии пенальти одолела Испанию – 1:1 (4:3 по пенальти).

На 11-й минуте мяч в свои ворота в борьбе с Серхио Рамосом переправил Сергей Игнашевич. На 41-й Артем Дзюба заработал пенальти не без участия руки Жерара Пике. Сам же Артем реализовал шанс.

Основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались игроки сборной России: за нее забили Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев. У Испании 11-метровые реализовали Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос. С ударами Коке и Яго Аспаса справился Игорь Акинфеев.

В четвертьфинале Россия сыграет с победителем матча Хорватия – Дания.

Россия впервые в новейшей истории вышла в топ-8 на мировом первенстве.

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