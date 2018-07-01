Вратарь сборной Испании Давид де Хеа пропустил 6 голов после 7 ударов в створ на ЧМ-2018

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа в первом тайме матча с Россией усугубил чудовищную статистику на ЧМ-2018.

На 41-й минуте Де Хеа не справился с ударом Артема Дзюбы с 11-метровой отметки. В трех с половиной матчах по воротам Давида нанесли 7 ударов в створ, и он отразил лишь один.

Небольшим оправданием для голкипера может стать тот факт, что 2 из 6 голов он пропустил с пенальти, но за их вычетом он имеет 4 пропущенных мяча после 5 ударов.

Ранее AS утверждал, что Фернандо Йерро не хочет выпускать Де Хеа на матч с Россией из-за ненадежной игры вратаря.

Первый тайм закончился со счетом 1:1.

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