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Вратарь сборной Испании Давид де Хеа пропустил 6 голов после 7 ударов в створ на ЧМ-2018
Вместо лучшего вратаря Премьер-лиги в Россию приехал двойник-пародист.
Вратарь сборной Испании Давид де Хеа в первом тайме матча с Россией усугубил чудовищную статистику на ЧМ-2018.
На 41-й минуте Де Хеа не справился с ударом Артема Дзюбы с 11-метровой отметки. В трех с половиной матчах по воротам Давида нанесли 7 ударов в створ, и он отразил лишь один.
Небольшим оправданием для голкипера может стать тот факт, что 2 из 6 голов он пропустил с пенальти, но за их вычетом он имеет 4 пропущенных мяча после 5 ударов.
- Ранее AS утверждал, что Фернандо Йерро не хочет выпускать Де Хеа на матч с Россией из-за ненадежной игры вратаря.
- Первый тайм закончился со счетом 1:1.
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