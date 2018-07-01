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Артем Дзюба выиграл у испанцев 13 воздушных единоборств и побил свой же рекорд ЧМ-2018

Дзюба выиграл у испанцев 13 воздушных единоборств и побил свой же рекорд ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Дзюбиньо!

Нападающий сборной России Артем Дзюба значительно превзошел испанцев на втором этаже в матче 1/8 финала.

Тульский «канонир» выиграл все 13 воздушных единоборств и установил рекорд ЧМ-2018. При этом второй лучший результат тоже принадлежит Дзюбе: в игре с Уругваем он выиграл 12 единоборств на втором этаже.

  • В конце первого тайма Дзюба реализовал заработанный им же пенальти. На счету Артема три гола и одна голевая передача на ЧМ-2018.
  • На 65-й минуте Артем уступил место на поле Федору Смолову.

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