Черчесов выпустил Ерохина и первым в истории чемпионатов мира произвел четвертую замену

Сборная России установила необычное достижение в дополнительное время матча с Испанией, и этот рекорд уже никто никогда не отнимет.

На 97-й минуте Станислав Черчесов пустил в бой Александра Ерохина вместо Далера Кузяева. Впервые в истории чемпионатов мира была использована четвертая замена.

Первые три замены сборная России использовала еще к 65-й минуте.

ЧМ-2018 – первый, на котором действует правило четвертой замены в дополнительное время.

Основное время матча Испания – Россия завершилось со счетом 1:1.

Оба гола забили хозяева: Сергей Игнашевич срезал мяч в свои ворота, а Артем Дзюба ответил ударом с пенальти.

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