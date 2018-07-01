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Черчесов выпустил Ерохина и первым в истории чемпионатов мира произвел четвертую замену
Рекорд на все времена.
Сборная России установила необычное достижение в дополнительное время матча с Испанией, и этот рекорд уже никто никогда не отнимет.
На 97-й минуте Станислав Черчесов пустил в бой Александра Ерохина вместо Далера Кузяева. Впервые в истории чемпионатов мира была использована четвертая замена.
Первые три замены сборная России использовала еще к 65-й минуте.
- ЧМ-2018 – первый, на котором действует правило четвертой замены в дополнительное время.
- Основное время матча Испания – Россия завершилось со счетом 1:1.
- Оба гола забили хозяева: Сергей Игнашевич срезал мяч в свои ворота, а Артем Дзюба ответил ударом с пенальти.
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