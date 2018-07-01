Getty Images

Черчесов выпустил Ерохина и первым в истории чемпионатов мира произвел четвертую замену

Черчесов выпустил Ерохина и первым в истории чемпионатов мира произвел четвертую замену
Eurosport

58 мин. назад

Рекорд на все времена.

Сборная России установила необычное достижение в дополнительное время матча с Испанией, и этот рекорд уже никто никогда не отнимет.

На 97-й минуте Станислав Черчесов пустил в бой Александра Ерохина вместо Далера Кузяева. Впервые в истории чемпионатов мира была использована четвертая замена.

Первые три замены сборная России использовала еще к 65-й минуте.

  • ЧМ-2018 – первый, на котором действует правило четвертой замены в дополнительное время.
  • Основное время матча Испания – Россия завершилось со счетом 1:1.
  • Оба гола забили хозяева: Сергей Игнашевич срезал мяч в свои ворота, а Артем Дзюба ответил ударом с пенальти.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Руни пора уже выходить за «Ди Си Юнайтед» – без него дяди сливают всем подряд

01:56
Популярные видео
Защитник «Орландо» сделал идеальный ассист пяточкой на соперника, и разгром начался
 350 просмотров4 ч
Бородатый серб со странной прической поглумился над обороной «Нью-Йорк Сити»
 637 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться