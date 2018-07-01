Игорь Акинфеев опередил Виктора Онопко и вышел на второе место по матчам за сборную России

1 июля сборные России и Испании схлестнулись в матче 1/8 финала ЧМ-2018. С капитанской повязкой хозяев на поле «Лужников» вывел вратарь Игорь Акинфеев.

32-летний голкипер обошел Виктора Онопко и вышел на чистое второе место по матчам за сборную России – 110. Впереди только Сергей Игнашевич – 126. Из действующих игроков национальной команды следом идет Юрий Жирков (87).

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Акинфеев – участник двух чемпионатов мира (2014, 2018), четырех Евро (2004, 2008, 2012, 2016) и Кубка Конфедераций-2017.

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