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Серхио Рамос и Испания побили личный и командный рекорды ЧМ по передачам в одной игре

Рамос и Испания побили личный и командный рекорды ЧМ по передачам в одной игре
Eurosport

3 мин. назад

Когда тики-така не работает.

Сборная Испании в матче с Россией продемонстрировала фирменную тики-таку, доведенную до абсурда.

«Фурия роха» сделала больше 1000 передач, а ее капитан Серхио Рамос преодолел барьер в 141 пас. С момента появления соответствующей статистики на ЧМ-1966 это абсолютные рекорды.

  • Передачи не помогли: основное и дополнительное время матча завершились вничью – 1:1.
  • В серии пенальти сильнее была Россия – 4:3.

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