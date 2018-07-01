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Серхио Рамос и Испания побили личный и командный рекорды ЧМ по передачам в одной игре
Когда тики-така не работает.
Сборная Испании в матче с Россией продемонстрировала фирменную тики-таку, доведенную до абсурда.
«Фурия роха» сделала больше 1000 передач, а ее капитан Серхио Рамос преодолел барьер в 141 пас. С момента появления соответствующей статистики на ЧМ-1966 это абсолютные рекорды.
- Передачи не помогли: основное и дополнительное время матча завершились вничью – 1:1.
- В серии пенальти сильнее была Россия – 4:3.
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