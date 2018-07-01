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Игорь Акинфеев признан лучшим игроком битвы против Испании
Герой страны.
Сборная России обыграла Испанию в серии пенальти и впервые за 48 лет вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Лучшим игроком матча был признан Игорь Акинфеев. Капитан победителей отбил восемь ударов в створ ворот с игры, а затем справился с двумя пенальти.
- Россия победила в серии пенальти со счетом 4:3. Основное и дополнительно время завершилось вничью – 1:1.
- Соперник хозяев ЧМ-2018 по четвертьфиналу определится в матче Хорватия – Дания.
- Акинфеев вышел на чистое второе место по матчам за сборную России.
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