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«Мы верили в чудо и Акинфеева». Дзюба полностью охрип от радости после победы над Испанией
Пришлось проявить краткость.
Нападающий сборной России Артем Дзюба коротко проанализировал результат матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании по состоянию здоровья.
«Я сейчас, блин, голос потерял, мне нечего сказать. Это чудо. Мы верили в него: в чудо и в Акинфеева», – сказал Артем.
- Дзюба установил лучший результат ЧМ-2018 по выигранным верховым единоборствам (13).
- Артем забил на один гол больше в плей-офф чемпионатов мира, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду вместе взятые.
- В четвертьфинале Россия сыграет с победителем матча Хорватия – Дания.
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