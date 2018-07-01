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«Мы верили в чудо и Акинфеева». Дзюба полностью охрип от радости после победы над Испанией

«Мы верили в чудо и Акинфеева». Дзюба полностью охрип от радости после победы над Испанией
Eurosport

1 час назад

Пришлось проявить краткость.

Нападающий сборной России Артем Дзюба коротко проанализировал результат матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании по состоянию здоровья.

«Я сейчас, блин, голос потерял, мне нечего сказать. Это чудо. Мы верили в него: в чудо и в Акинфеева», – сказал Артем.

  • Дзюба установил лучший результат ЧМ-2018 по выигранным верховым единоборствам (13).
  • Артем забил на один гол больше в плей-офф чемпионатов мира, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду вместе взятые.
  • В четвертьфинале Россия сыграет с победителем матча Хорватия – Дания.

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