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«Все вместе: мо-ло-дцы!» Бурная радость игроков сборной России в раздевалке

«Все вместе: мо-ло-дцы!» Бурная радость игроков сборной России в раздевалке
Eurosport

55 мин. назад

Присоединяемся.

Сборная России сенсационно обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти – 1:1 (4:3).

Футболисты хозяев бурно радовались победе на поле, а затем выплеснули эмоции в раздевалке. Главным заводилой, разумеется, выступил Артем Дзюба, в итоге сорвавший голос.

  • Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1970 года.
  • За выход в полуфинал команда Станислава Черчесова сразится с победителем пары Хорватия – Дания.
  • Четвертьфинал пройдет в Сочи 7 июля.

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