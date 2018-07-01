«Все вместе: мо-ло-дцы!» Бурная радость игроков сборной России в раздевалке

Сборная России сенсационно обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти – 1:1 (4:3).

Футболисты хозяев бурно радовались победе на поле, а затем выплеснули эмоции в раздевалке. Главным заводилой, разумеется, выступил Артем Дзюба, в итоге сорвавший голос.

Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1970 года.

За выход в полуфинал команда Станислава Черчесова сразится с победителем пары Хорватия – Дания.

Четвертьфинал пройдет в Сочи 7 июля.

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