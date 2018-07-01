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«Это был мой последний матч за сборную». Андрес Иньеста завершил международную карьеру

«Это был мой последний матч за сборную». Иньеста завершил международную карьеру
Eurosport

26 мин. назад

Россия отправила легендарного испанца на пенсию.

Матч Россия – Испания принес лишь один маленький грустный моментик: легенда «фурии роха» Андрес Иньеста провел последний матч за национальную команду.

«Сегодня был мой последний матч за сборную. Очень тяжелый момент. Это не то прощание, о котором я мечтал, но в футболе так бывает», – сказал Иньеста, слова которого приводит Mundo Deportivo.

  • Иньеста провел 131 матч за сборную Испании, забил 13 голов, выиграл Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.
  • Андрес – автор победного гола в финале ЧМ-2010 Нидерланды – Испания (0:1).
  • В последней игре Иньесты Испания проиграла России в серии пенальти за право выйти в четвертьфинал ЧМ-2018

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