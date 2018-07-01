«Это был мой последний матч за сборную». Андрес Иньеста завершил международную карьеру

Матч Россия – Испания принес лишь один маленький грустный моментик: легенда «фурии роха» Андрес Иньеста провел последний матч за национальную команду.

«Сегодня был мой последний матч за сборную. Очень тяжелый момент. Это не то прощание, о котором я мечтал, но в футболе так бывает», – сказал Иньеста, слова которого приводит Mundo Deportivo.

Иньеста провел 131 матч за сборную Испании, забил 13 голов, выиграл Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

Андрес – автор победного гола в финале ЧМ-2010 Нидерланды – Испания (0:1).

В последней игре Иньесты Испания проиграла России в серии пенальти за право выйти в четвертьфинал ЧМ-2018

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