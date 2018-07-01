Хулен, смотришь? Испанцы подставили себя увольнением Хулена Лопетеги

Аргентину и ее тренера Сампаоли чуть не распяли после первых двух неудачных матчей на чемпионате мира в России. Ходили слухи, что в раздевалке «альбиселесте» решают Месси и Маскерано, а тренер тихо забился в самый дальний угол и послушно кивал головой. Смена тренера в такой ситуации точно бы не помогла – это поняли даже такие сумасшедшие люди, как руководители аргентинской федерацией футбола (там постоянная борьба за власть), и не повторили глупость испанцев.

В квалификации ЧМ-2018 команда Лопетеги разорвала всех соперников, лишь раз сыграв вничью в 10 матчах и пропустив всего три мяча. Хулен создал четко функционирующий механизм – он не только поставил игру, но и сплотил команду в нелегкое время. Несколько лет назад тренер прошел курсы психолога и привлек к работе в штаб сборной специалиста по мотивационной психологии. Это помогло баску по происхождению помирить и объединить в одном коллективе мадридца Рамоса и открыто выступавшего за автономию Каталонии Пике.

Хулен ЛопетегиGetty Images

Футболисты приходили на занятия Лопетеги с удовольствием. У него каждая тренировка, как отдельная история, направленная главным образом на развитие интеллекта игрока. Это подтверждают слова системообразующего футболиста в построениях Лопетеги Тьяго Алькантары. Игрок «Баварии» признался перед игрой с Россией, что главное качество современного футболиста – умение быстро думать. А еще Хулен не меньший тактический гик, чем Эмери – Асенсио как-то заявил, что не видел, чтобы еще кто-то так скрупулезно разбирал соперника. Лопетеги не учил мастеров вроде Иньесты бить по мячу – он давал задание и поощрял проявление инициативы.

Предложение из «Реала» поступает не каждый день – это должны были понять боссы испанской федерации вне зависимости от срока продленного в мае контракта Лопетеги со сборной. Отстранить от работы человека, не проигравшего ни одного матча с командой, да еще и перед чемпионатом мира – самодурство. Испании дорого стоило желание президента Федерации футбола Луиса Рубиалеса, не так давно возглавившего эту организацию, показать, кто главный в испанском футболе.

От увольнения Хулена не было никакой пользы. Если завтра в топовый клуб из сборной позовут другого тренера, то эта история не окажет на него влияния. Негатива от такого решения гораздо больше.

Во-первых, это преемник. Фернандо Йерро великий футболист, который не преуспел в роли тренера (неудачно отработал один сезон в «Овьедо») и давно переквалифицировался в чиновника. Он приехал с командой на турнир в роли спортивного директора и, кажется, так и не осознал новой миссии. Вместо того чтобы заряжать игроков уверенностью, Фернандо стоял у кромки поля с перепуганным видом. В его глазах так и читалась мысль: «Господи, пожалуйста, не дай мне провалиться». Похоже, теперь Йерро может навсегда забыть об удачной карьере тренера.

Во-вторых, с уходом Лопетеги команда напомнила анаконду без головы, отрубленной неумелым охотником. Страшные извивания возле штрафной, тысяча передач, как в игре с Россией, больше напомнившей хаос. До чемпионата мира Испания поражала разнообразием, четким взаимодействием линий, импровизацией, рационализмом и умением подстраиваться под соперника. В России все это пропало. Рамос и Иньеста не могли отдать точную передачу, стоя в метре друг от друга (обрез в матче с Марокко), Де Хеа превратился из лучшего вратаря мира в лузера, а на одной харизме Рамоса выехать не получилось.

Серхио РамосGetty Images

В-третьих, увольнение Лопетеги создало ужасный прецедент для будущего сборной. Теперь любой уважающий себя специалист не захочет идти в организацию, чтобы работать под управлением людей, ставящих себя выше всех. Репутация испанского футбола сильно пострадала после ареста летом 2017-го бывшего главы Федерации футбола Анхеля Вильяра, мутившего коррупционные схемы в Испании и в УЕФА. Новое руководство избрало худший вариант, чтобы заслужить уважение испанцев.

Испания – Россия – 1:1 (пен. – 3:4)