Игоря Акинфеева сразу после матча с Испанией забрали на допинг-контроль

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев не успел как следует отпраздновать победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира и пообщаться с прессой.

После серии пенальти герой встречи отправился на процедуру допинг-контроля, передает «Р-Спорт». Игорь успел ответить только на пару вопросов журналистов.

Россия сыграла вничью с Испанией в основное и дополнительное время, а затем победила в серии пенальти.

Акинфеев отбил 8 ударов в створ с игры, а следом отразил два 11-метровых.

Игорь был признан лучшим футболистом матча.

Черчесов убил игру, а потом Испанию. Спасибо отвратным товарнякам

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