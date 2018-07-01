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Игоря Акинфеева сразу после матча с Испанией забрали на допинг-контроль
Не поверили, что можно так просто отбить 2 испанских пенальти.
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев не успел как следует отпраздновать победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира и пообщаться с прессой.
После серии пенальти герой встречи отправился на процедуру допинг-контроля, передает «Р-Спорт». Игорь успел ответить только на пару вопросов журналистов.
- Россия сыграла вничью с Испанией в основное и дополнительное время, а затем победила в серии пенальти.
- Акинфеев отбил 8 ударов в створ с игры, а следом отразил два 11-метровых.
- Игорь был признан лучшим футболистом матча.
Черчесов убил игру, а потом Испанию. Спасибо отвратным товарнякам
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