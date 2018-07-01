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Игоря Акинфеева сразу после матча с Испанией забрали на допинг-контроль

Акинфеева сразу после матча с Испанией забрали на допинг-контроль
Р-Спорт

Только что

Не поверили, что можно так просто отбить 2 испанских пенальти.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев не успел как следует отпраздновать победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира и пообщаться с прессой.

После серии пенальти герой встречи отправился на процедуру допинг-контроля, передает «Р-Спорт». Игорь успел ответить только на пару вопросов журналистов.

  • Россия сыграла вничью с Испанией в основное и дополнительное время, а затем победила в серии пенальти.
  • Акинфеев отбил 8 ударов в створ с игры, а следом отразил два 11-метровых.
  • Игорь был признан лучшим футболистом матча.

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