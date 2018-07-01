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За золото ЧМ-2018 сразится команда, не игравшая в финалах по меньшей мере 52 года
Есть шанс увидеть нового чемпиона.
После поражения чемпиона мира-2010 Испании в 1/8 финала половина сетки плей-офф сборной России приняла необычный вид. В ней не осталось традиционных участников поздних стадий турнира.
Из семи команд, которые могут дойти до финала, шесть никогда не брали золото, и только Англия и Швеция играли в решающем матче, но очень давно: родоначальники футбола – в 1966-м (победа), скандинавы – в 1958-м (поражение).
Лучший результат Хорватии – третье место на ЧМ-1998, лучший результат России – четвертое место на ЧМ-1966. Дания, Швейцария и Колумбия не проходили дальше четвертьфинала.
В другой половине сетки находятся такие гранды, как Бразилия и Франция.
- Испания проиграла России в серии пенальти – 1:1 (3:4 по пенальти).
- Действующий чемпион мира Германия, игравшая в полуфиналах предыдущих четырех турниров, впервые в истории вылетела на групповой стадии.
- Финал пройдет 15 июля на стадионе «Лужники».
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