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За золото ЧМ-2018 сразится команда, не игравшая в финалах по меньшей мере 52 года

За золото ЧМ-2018 сразится команда, не игравшая в финалах по меньшей мере 52 года
Eurosport

19 мин. назад

Есть шанс увидеть нового чемпиона.

После поражения чемпиона мира-2010 Испании в 1/8 финала половина сетки плей-офф сборной России приняла необычный вид. В ней не осталось традиционных участников поздних стадий турнира.

Из семи команд, которые могут дойти до финала, шесть никогда не брали золото, и только Англия и Швеция играли в решающем матче, но очень давно: родоначальники футбола – в 1966-м (победа), скандинавы – в 1958-м (поражение).

Лучший результат Хорватии – третье место на ЧМ-1998, лучший результат России – четвертое место на ЧМ-1966. Дания, Швейцария и Колумбия не проходили дальше четвертьфинала.

В другой половине сетки находятся такие гранды, как Бразилия и Франция.

  • Испания проиграла России в серии пенальти – 1:1 (3:4 по пенальти).
  • Действующий чемпион мира Германия, игравшая в полуфиналах предыдущих четырех турниров, впервые в истории вылетела на групповой стадии.
  • Финал пройдет 15 июля на стадионе «Лужники».

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