Над Игнашевичем и Акинфеевым смеялись 15 лет. А они подарили нам лучшее лето в жизни

Матчи России тяжело смотреть почти всегда. Но настолько напряженного саспенса еще не было. Ни разу Россия не оказывалась в роли команды-автобуса (на стадионе символично дважды заряжали исландское «У»). Обычно пропускали, бежали отыгрываться и получали еще охапку. Но в этот раз Россия – самый слабый участник ЧМ по рейтингу ФИФА, сборная, в которую не верил никто – удивительно гибко выдержала давление «Красной фурии». А стержнем оказались люди, которых долгие годы высмеивали больше всех, призывали валить из сборной, троллили и унижали – Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич.

Русские болельщики очень злые, и поводы агриться у них, конечно, были. Игнашевич привозил довольно часто. Достаточно вспомнить спину Карагуниса, убегающего от Сергея к воротам Акинфеева. Факап защитника вывел эллинов в четвертьфинал Евро-2012, породил диалог пьяного депутата с сердитым Аршавиным и его панч про ожидания и проблемы, отставку Адвоката, приезд Капелло. Над годами Игнашевича смеялись и складывали их с возрастом Березуцких в трехзначное число, чтобы было еще веселее. Слово «омолодить» звучало после каждого матча России.

Сергей Игнашевич после автогола в матче с ИспаниейGetty Images

А ляп Акинфеева в матче с корейцами на чемпионате мира в 2014-м? «Игорян не уверен в себе», «Сухаряна пора менять». Серия из четырех с лишним десятков матчей в Лиге чемпионов с пропущенными мячами – одна из традиционных тем каждой Лиги чемпионов уже 12 лет. Перед каждым матчем ЦСКА новостники спортивных сайтов готовили шаблоны о том, что Акинфеев снова пропустил. До сих пор есть персонажи, которые считают, что разрыв крестов в 2007-м и травма колена в 2011-м убили карьеру Игоря, и он не достиг максимума.

Характеры Игнашевича и Акинфеева добавляли злобы: оба молчаливые, насупленные, в интернете найдется от силы два-три развернутых интервью армейцев. Их фейлам откровенное и омерзительно радовались. А потом возмущались вызову Игнашевича на чемпионат мира в России. Только травма Руслана Камболова вернула ветерана из отпуска на главный турнир. Ну что, зря выдернули дядьку?

Матч с испанцами для обоих начался отвратительно: Игнашевич упустил Рамоса и замкнул навес со штрафного в свои, а Игорян не спас. Интересно, как много людей подумали: «Как всегда, чудес не бывает»? Но в итоге Акинфеев оформил девять сэйвов за матч и вытащил два пенальти, выиграв серию у одного из лучших киперов в игре при 11-метровых.

Игорь АкинфеевGetty Images

А Игнашевич сделал 13 выносов, 3 раза чисто отобрал мяч и один раз перехватил. При игре в тотальной обороне Сергей нарушил правила всего один раз, не привез пенальти и опасных моментов, а потом реализовал хладнокровно свой удар в серии. Более молодые Кутепов, Головин, Кудряшов и Рамос валились, потому что у них сводило ноги. Без двух недель 39-летний Игнашевич за 120 минут игры даже не присел, хотя явно устал не меньше. В результате Сергей – самый возрастной человек, забивший автогол на ЧМ. Но попробуйте над ним посмеяться.

«Я с таким не знаком», – описал Александр Головин эмоции в послематчевом интервью. А кто в России вообще с этим знаком? Победа в Кубке УЕФА и полуфинал Евро не перевесят четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Игнашевич и Акинфеев полтора десятка лет шли к этому дню, двум часам борьбы. Сквозь десятки поражений, сломанные ноги и тонны хейта своих же болельщиков. А сейчас их любят все. Поэтому очень хочется, чтобы из этой ночи болельщики вынесли не только радостное похмелье, а понимание: болеть за сборную гораздо приятнее, когда не нужно переобуваться.

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