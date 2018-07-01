Хорватия победила Данию по пенальти и сыграет с Россией в четветьфинале ЧМ-2018

Сборные Хорватии и Дании сыграли вничью в основное и дополнительное время 1/8 финала чемпионата мира – 1:1. В серии пенальти сильнее оказались хорваты – 3:2.

Счет уже на первой минуте открыл датчанин Матиас Занка Йоргенсен. Уже через 3 минуты бедственное положение хорватов выправил Марио Манджукич. В дальнейшем у команд были неплохие моменты, но голов в основное время зрители больше не увидели.

В дополнительное время лучший шанс вывести команду в четвертьфинал упустил Лука Модрич: лидер хорватов на 116-й минуте не забил пенальти за снос Анте Ребича.

В серии пенальти хорваты вырвали победу – за них забили Модрич, Ракитич и Крамарич. Даниэль Субашич потащил три удара, в том числе от Эриксена.

Гол Йоргенсена – самый быстрый на чемпионате мира-2018.

В четвертьфинале Хорватия сыграет с Россией в Сочи 7 июля.

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