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4 игрока сборной России вызвались бить пенальти. Пятым Станислав Черчесов назначил Романа Зобнина
Но до него дело не дошло.
Полузащитник сборной России Роман Зобнин больше всех радовался сэйву Игоря Акинфеева после пенальти Яго Аспаса.
«У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнера, который идет бить пенальти.
Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка», – приводит слова Зобнина «СЭ».
По информации источника, первые четыре бьющих – Смолов, Игнашевич, Головин и Черышев – сами вызвались в точке.
- Акинфеев отбил два 11-метровых удара Испании в послематчевой серии.
- 7 июля Россия сразится в Сочи с победителем игры Хорватия – Дания.
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