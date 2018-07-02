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4 игрока сборной России вызвались бить пенальти. Пятым Станислав Черчесов назначил Романа Зобнина

4 игрока сборной России вызвались бить пенальти. Пятым Черчесов назначил Зобнина
Eurosport

1 час назад

Но до него дело не дошло.

Полузащитник сборной России Роман Зобнин больше всех радовался сэйву Игоря Акинфеева после пенальти Яго Аспаса.

«У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнера, который идет бить пенальти.

Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка», – приводит слова Зобнина «СЭ».

По информации источника, первые четыре бьющих – Смолов, Игнашевич, Головин и Черышев – сами вызвались в точке.

  • Акинфеев отбил два 11-метровых удара Испании в послематчевой серии.
  • 7 июля Россия сразится в Сочи с победителем игры Хорватия – Дания.

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