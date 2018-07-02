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Черчесов: «Для Жиркова, боюсь, это последний матч ЧМ. Только если к финалу его подготовим»
За себя и за Юрку!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал неутешительный комментарий на тему здоровья защитника Юрия Жиркова.
«Для Жиркова, боюсь, это последний матч чемпионата мира. Только если к финалу его подготовим. Он и так вышел с больной ногой», – сказал Черчесов журналистам.
- Жирков появился в стартовом составе на матч с Испанией, но в перерыве его заменил Владимир Гранат.
- Россия победила Испанию в серии пенальти (4:3).
- 7 июля хозяева ЧМ-2018 проведут четвертьфинальный матч в Сочи против победителя игры Хорватии.
Черчесов убил игру, а потом Испанию. Спасибо отвратным товарнякам
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