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Черчесов: «Для Жиркова, боюсь, это последний матч ЧМ. Только если к финалу его подготовим»

Черчесов: «Для Жиркова, боюсь, это последний матч ЧМ. Только если к финалу его подготовим»
Р-Спорт

56 мин. назад

За себя и за Юрку!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал неутешительный комментарий на тему здоровья защитника Юрия Жиркова.

«Для Жиркова, боюсь, это последний матч чемпионата мира. Только если к финалу его подготовим. Он и так вышел с больной ногой», – сказал Черчесов журналистам.

  • Жирков появился в стартовом составе на матч с Испанией, но в перерыве его заменил Владимир Гранат.
  • Россия победила Испанию в серии пенальти (4:3).
  • 7 июля хозяева ЧМ-2018 проведут четвертьфинальный матч в Сочи против победителя игры Хорватии.

Черчесов убил игру, а потом Испанию. Спасибо отвратным товарнякам

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