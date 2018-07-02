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Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес: «Не жалею об увольнении Лопетеги»

Глава Федерации футбола Испании: «Не жалею об увольнении Лопетеги»
Eurosport

1 час назад

Мужчина гнет свою линию.

Президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес не считает ошибкой увольнение Хулена Лопетеги за день до старта ЧМ-2018 даже после поражения в 1/8 турнира от сборной России.

«Я не жалею о решении в отношении Лопетеги, поскольку оно было вынесено в соответствии с нашими убеждениями и ценностями.

Теперь настало время все проанализировать и посмотреть, что будет лучше всего для сборной и федерации.

Я горжусь поведением Фернандо Йерро и его штаба. В ближайшие недели мы рассмотрим наилучший для всех вариант», – приводит слова Рубиалеса AS.

  • Испания не без труда заняла первое место в группе В и проиграла в 1/8 финала России по пенальти – 1:1 (3:4).
  • После победы на Евро-2012 испанцы ни разу не дошли до четвертьфинала большого турнира.

Хулен, смотришь? Испанцы подставили себя увольнением Лопетеги

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