Сборная России научилась играть и научила болеть. «Лужники» наконец покорили не иностранцы

Безумный и единый вопль арены разрывал перепонки и начисто глушил «Калинку», заигравшую через пару секунд после сэйва Акинфеева. Стадион напоминал сатанинский котел, не хватало только Джеймса Хэтфилда в центре – такого никогда не было в России! Вместе с «Лужниками» с ума сошла страна, потому что плей-офф чемпионата мира еще никогда не был так интересен.

Безумно хочется, чтобы этот матч стал открытием новой культуры боления в России. Ведь это чистейший адреналин, когда стадион рвет глотки за команду весь матч, а не врубается только после победы.

За пару десятков минут до свистка Кёйперса стадион уныленько распевал уже поднадоевшую «Калинку», люди зевали, и лишь некоторые размахивали флажками. Никаких тебе фриков, страных костюмов, организованных групп. Никто, конечно же, не заряжал – максимум, что придумали зрители, это нафталиновая «Россия, Россия». Даже баннер перед стартовым свистком выглядел как-то навязано и неискренне.

Артем Дзюба и Владимир ГабуловGetty Images

Вся страна тихонечко мечтала об исторической победе, но, когда она оказалась так близка, никто не знал, что делать. В экстра-таймах футболистам даже пришлось лично заряжать трибуны: сначала Черышев взбодрил людей, потом Дзюба и Габулов выскочили со скамейки, чтобы добавить огня. Зрители включались только после этого, но вновь топорно рубили лишь название страны.

Если футболисты четко знали инструкции, то фанаты до сих пор не научились поддерживать команду. Когда Испания подает угловой – надо свистеть, когда Смолов бежит к безнадежному мячу – надо кричать «давай». Все остальное время матч сопровождали чуть ли не камерная тишина Большого: особенно четко ничего не было слышно в первом тайме, когда испанцы вальяжно катали мяч на солнышке.

Только во второй половине люд наконец осознал, что «Фурия роха» не такая уж страшная, а если поддерживать своих, то они почему-то заводятся. И так по нарастающей «Лужники» научились болеть – сбивать испанцев даже в центре поля, бу-у-укать Пике, сходить с ума ради устрашения врагов. После гола Рамоса многие вальяжно развалились в креслах и подумали: «Ну, вот и все, теперь можно расслабиться и посмотреть футбол».

Фанатка сборной РоссииGetty Images

Так делать нельзя, и «Лужники» это поняли только сейчас. Оказывается, шизить за своих намного приятнее, чем смотреть матч перед телеком, а если громко орнуть матом, то никто не назовет тебя идиотом. Получается, что и в России можно сделать что-то итальянское, турецкое и сербское – надо просто верить, кричать, топать и любить своих, даже когда шансов меньше, чем волос на голове Черчесова.

Другие реакции на победу сборной России над Испанией:

Черчесов убил игру, а потом Испанию. Спасибо отвратным товарнякам

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