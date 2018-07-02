Россия может пройти Хорватию. Но будет трудней, чем с Испанией

После победы над Испанией и выхода на Хорватию среднестатистический российский болельщик, который смотрит футбол раз в несколько лет, наверняка подумал, что попадание команды Станислава Черчесова в полуфинал – вопрос решенный. По логике обывателя, не пройти Хорватию после выноса испанцев невозможно, но, на самом деле, следующий соперник доставит хозяевам турнира куда больше неприятностей, чем «Красная фурия».

На испанцев у Черчесова была понятная и простая тактика: расчет на большее количество защитников (5 вместо стандартных четырех), терпение и стандарты. Зная, что испанцы будут много владеть мячом, главный тренер сборной России даже не попытался его отобрать – ставка была на высокого Дзюбу и шальной гол со стандарта.

Матч прошел точно по наброскам Черчесова (за исключением необязательного автогола Игнашевича): Испания владела мячом 74% игрового времени и имела больше шансов по системе xG (1.5 против 0.2), но не конвертировала свое преимущество в победный мяч. Важно понимать, что Хорватия Златко Далича такого не позволит – Модрич и Ко сами не прочь отдать мяч сопернику и словить его на контре-другой, и именно такой соперник меньше всего подходит для России.

В овертайме игры с Данией хорваты неожиданно перестали прессинговать, и визуальное преимущество перешло на сторону датчан, особенно с выходом на замену юркого Пионе Систо. Но Далич знал, что делает: его команда ждала одного разрыва в обороне соперника, чтобы Модрич вспорол брюхо и выпотрошил кишки. Вспороть брюхо у Луки вышло на раз-два – его пас на Ребича вышел эталонным.

Все пошло не по плану, когда Модрич неожиданно запорол пенку (читай – выронил нож и сохранил сопернику еле теплящуюся жизнь), но хорваты все равно выгрызли победу в послематчевой серии и теперь точно не будут аутсайдерами в игре с Россией. Матч Черчесова против сборной Уругвая показал, что хозяева турнира не любят играть против умно контратакующих команд.

Пересмотрите гол Суареса со штрафного в ворота Акинфеева: он зародился еще в центре поля, когда один из игроков сборной России потерял мяч. Дальше – контратака, фол, штрафной, гол. С хорватами вполне может быть то же самое, и нет ничего зазорного в том, если Черчесов сыграет на опережение и припаркует у ворот Акинфеева еще один микроавтобус. Главное – результат, а его будет сложно добиться, если дать хорватам пространство для разрезающих пасов Модрича.

Еще один важный пунктик: Хорватия, как Оксимирон, всегда начинает самоуверенно, но забивает болт и тонет у самого берега. На этом турнире мы уже увидели привычную Хорватию – яркую и симпатичную на групповом этапе и поблекшую, как осенний пейзаж, в битве на выживание. Матч с Данией удалось вытащить благодаря нервам Субашича, но симптомы прежних времен все равно проявились.

С другой стороны, уповать на хроническую болезнь Хорватии Черчесову в любом случае не стоит: важно помнить об опасностях, которые таят в себе бывшие югославы, и сыграть проще, надежнее и спокойнее. Лучше, как Сергей Игнашевич, лишний раз выбить мяч в аут, чем подарить его Перишичу и устроить еще один буллит для Ребича.

Ведь еще одного такого шанса выйти в полуфинал чемпионата мира у сборной России может не быть. По крайней мере, у нынешнего поколения игроков.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. – 3:2)