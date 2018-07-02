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Россия может пройти Хорватию. Но будет трудней, чем с Испанией

Россия может пройти Хорватию. Но будет трудней, чем с Испанией
Тимофей Яценко

7 мин. назад

Главное – осторожность.

После победы над Испанией и выхода на Хорватию среднестатистический российский болельщик, который смотрит футбол раз в несколько лет, наверняка подумал, что попадание команды Станислава Черчесова в полуфинал – вопрос решенный. По логике обывателя, не пройти Хорватию после выноса испанцев невозможно, но, на самом деле, следующий соперник доставит хозяевам турнира куда больше неприятностей, чем «Красная фурия».

На испанцев у Черчесова была понятная и простая тактика: расчет на большее количество защитников (5 вместо стандартных четырех), терпение и стандарты. Зная, что испанцы будут много владеть мячом, главный тренер сборной России даже не попытался его отобрать – ставка была на высокого Дзюбу и шальной гол со стандарта.

Матч прошел точно по наброскам Черчесова (за исключением необязательного автогола Игнашевича): Испания владела мячом 74% игрового времени и имела больше шансов по системе xG (1.5 против 0.2), но не конвертировала свое преимущество в победный мяч. Важно понимать, что Хорватия Златко Далича такого не позволит – Модрич и Ко сами не прочь отдать мяч сопернику и словить его на контре-другой, и именно такой соперник меньше всего подходит для России.

В овертайме игры с Данией хорваты неожиданно перестали прессинговать, и визуальное преимущество перешло на сторону датчан, особенно с выходом на замену юркого Пионе Систо. Но Далич знал, что делает: его команда ждала одного разрыва в обороне соперника, чтобы Модрич вспорол брюхо и выпотрошил кишки. Вспороть брюхо у Луки вышло на раз-два – его пас на Ребича вышел эталонным.

Все пошло не по плану, когда Модрич неожиданно запорол пенку (читай – выронил нож и сохранил сопернику еле теплящуюся жизнь), но хорваты все равно выгрызли победу в послематчевой серии и теперь точно не будут аутсайдерами в игре с Россией. Матч Черчесова против сборной Уругвая показал, что хозяева турнира не любят играть против умно контратакующих команд.

Luis Suarez of Uruguay celebrates after scoring his team's first goal during the 2018 FIFA World Cup Russia group A match between Uruguay and Saudi Arabia at Rostov Arena

Пересмотрите гол Суареса со штрафного в ворота Акинфеева: он зародился еще в центре поля, когда один из игроков сборной России потерял мяч. Дальше – контратака, фол, штрафной, гол. С хорватами вполне может быть то же самое, и нет ничего зазорного в том, если Черчесов сыграет на опережение и припаркует у ворот Акинфеева еще один микроавтобус. Главное – результат, а его будет сложно добиться, если дать хорватам пространство для разрезающих пасов Модрича.

Еще один важный пунктик: Хорватия, как Оксимирон, всегда начинает самоуверенно, но забивает болт и тонет у самого берега. На этом турнире мы уже увидели привычную Хорватию – яркую и симпатичную на групповом этапе и поблекшую, как осенний пейзаж, в битве на выживание. Матч с Данией удалось вытащить благодаря нервам Субашича, но симптомы прежних времен все равно проявились.

С другой стороны, уповать на хроническую болезнь Хорватии Черчесову в любом случае не стоит: важно помнить об опасностях, которые таят в себе бывшие югославы, и сыграть проще, надежнее и спокойнее. Лучше, как Сергей Игнашевич, лишний раз выбить мяч в аут, чем подарить его Перишичу и устроить еще один буллит для Ребича.

Ведь еще одного такого шанса выйти в полуфинал чемпионата мира у сборной России может не быть. По крайней мере, у нынешнего поколения игроков.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. – 3:2)

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