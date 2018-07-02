Страдальческая победа России и провал фан-зоны в Петербурге. Таким был лучший день года

Локация: Санкт-Петербург, фан-зона

Звонок в бар воскресным утром. «Привет, будет столик на Россию?» – «Нет, все давно занято». Цикл повторяется еще четыре раза: все заведения в центре города, в которых есть пиво и телевизоры, забиты. Выход только один – фан-зона у Спаса на Крови. Выезжаем.

Люди с российской символикой кишат на улицах, будто сборная играет в Петербурге, не Москве. Все тянутся в сторону фан-зоны по каналу Грибоедова, но абсолютно зря: эпицентр городского футбола переполнен людьми, поэтому главный проход к нему перекрыли дядьки из ОМОНа. Волонтеры нещадно повторяют в мегафоны: «Дополнительные зоны массового просмотра футбола находятся на станциях «Спортивная» и «Приморская». Грубо говоря, хрен вам, а не футбол – разворачивайтесь и до свиданья.

Фан-зона в СПбEurosport

Мы не сдаемся. До матча еще полчаса, а у фан-зоны есть еще два маленьких входа, но надо обогнуть пару улиц. Ура! Ко второму входу стекаются две большие очереди, но тут хотя бы с шансами увидеть игру – силовики пропускают раз в пять минут по паре десятков человек. Пока мы скучали, глядя в затылки других ожидающих, где-то в фанке счастливчики смотрели, как Сергей Игнашевич срезал мяч в свои ворота, а Дзюба отстреливался с пенальти. На территорию фанки мы попали только к перерыву.

Вообще, петербургская фан-зона – отдельный разговор и не самый приятный. С точки зрения логистики она продумана максимально неудобно: Конюшенная площадь хоть и площадь, но никогда (никогда!) не славилась габаритами, со всех сторон ограничена речками и домами и никогда не принимала события по масштабу крупнее, чем чемпионат мира по, прости господи, хоккею. Ну и вообще это странно, что фан-зона во втором городе страны уступает по размерам саранской.

Фан-зона в СПбEurosport

Чтобы вы понимали, примерно 15 тысяч человек пришли на Конюшенную в 15-градусный июльский вечер (в СПб «15-градусный июльский» – это не оксюморон) под аккомпанемент предупреждения от МЧС о штормовом усилении ветра. Люди пришли терпеть и смотреть, как терпит сборная России. Весь второй тайм превратился в валидольный угар: народ громко выдыхал после каждого испанского выпада и молился, лишь бы Коке и Бускетс и дальше пасовались поперек поля, а не нагружали мученически напряженного Игнашевича.

45 минут нервов, потом нервы, потому что в фан-зоне перестали работать терминалы по оплате карточками (соответственно, пиво и хот-доги – мимо), затем еще 30 минут вздохов и народное счастье. Мы дотерпели, они дотерпели – в перестрелке с пенальти у сборной явно больше шансов, чем с игры. Это понимал не только Черчесов, это понимали все на Конюшенной. А девушка сзади меня крестила Акинфеева и обращалась к тем же святейшим князьям, что и Валерий Газзаев в легендарном месседже Владимиру Путину.

Что произошло дальше, я помню очень плохо – я очнулся только в метро. «Эй, вы, на соседнем эскалаторе, че такие грустные? Россия Испанию ****** [победила], ха!» Эйфория распространилась по городу и спустилась даже под землю.

Болельщики покидали фан-зону по городским улицам, блокируя трафик флагами и своими телами. И да, всем плевать на советы гаишников – на тротуар никто не поднимался. Садовая улица, Невский – все визжат, все счастливы, все кричат «Россия!» и поют «Катюшу». Автомобильные сирены, орущие с балконов компании – в этот день в Петербурге умер девиз «Один город – одна команда», потому что тут так не праздновали даже чемпионство «Зенита».

Локация: Москва, «Лужники»

Египтяне уехали, и Россия наконец заполнила стадион своими. Испанцев оказались настолько мало, что вся группка за воротами скромненько спряталась под невеликим баннером в поддержку РФ.

Перед матчем даже создалось впечатление, что все гости уже уехали – стало меньше настырных мексиканцев, вездесущих колумбийцев, миллионных перуанцев. Зато неожиданно было очень много азиатов: они нацепили, кажется, все возможные джерси: от Пакистана до Дзюбы на русском.

У испанцев не было ни шанса перекричать русских, но только из-за количества. Мужчины в красном зарядили парочку песен, но утонули в безнадеге, потому что около 70 тысяч были за соперников. Но если не знать заранее, кто играет, то понять по фанатам это невозможно. Аргентинцы окрашивают стадион в бело-голубой, мексиканцы – в кислотно-зеленый, даже французы обязательно притащат на арену что-нибудь синее. «Лужники» же пестрели – кто в чем пришел.

Рядом со мной очень скучно смотрели футбол французские журналисты. Гол Рамоса их не вдохновил, ответочка Дзюбы не заставила улыбнуться, чудо от сборной России они встретили в телефоне. Зато у одного из них неожиданно засветилась заставка с Львом Яшином в динамовской форме. Мой вопрос почему именно он, журналист, кажется, не понял.

После слез Черышева и проливного дождя люди мокрые от сбывшейся мечты потянулись к выходу. Организованный поток бурлил в сторону метро, немного гудел в дудки и еще не понимал, что у них будет как минимум еще один повод сходить на своих. Дальше Россия сыграет с Хорватией, а букмекеры уже принимают ставки.

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