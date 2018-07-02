Дзюба: «Давайте сегодня просто насладимся праздником – столько за последние годы говна вытерпели»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над сборной Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Хорватия или Дания? Давайте сегодня просто порадуемся, насладимся праздником – столько за последние годы говна вытерпели, извиняюсь за выражение. Многие не верили, но мы ведь сказали – совершили историческое событие, вышли из группы. Потом сказали: хотим сделать маленькое чудо – многие снова со скепсисом восприняли. Аппетит приходит во время еды – мы хотим дальше идти! На родной земле в одной игре любая команда может победить любую», – цитирует Дзюбу «Спорт–Экспресс».

Россия обыграл «красную фурию» по пенальти – 1:1 (4:3).

В четвертьфинале сборная сыграет с хорватами. Матч пройдет 7 июля в Сочи.

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