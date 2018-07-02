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Станислав Черчесов: «Немцы для меня – личное расстройство. Лев – мой большой друг»

Черчесов: «Немцы для меня – личное расстройство. Лев – мой большой друг»
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Даже в такой момент у него есть повод для грусти.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что расстроился вылету Германии с ЧМ-2018.

«Понятно, что на столько ранней стадии столько команд не вылетало. Но испанцы и аргентинцы – одно. Немцы для меня – личное расстройство. Лев – мой большой друг, он был моим тренером. Мой сын в Германии родился. Я к немцам с большой теплотой отношусь и расстроился, что они больше не участвуют в чемпионате мира. Что касается остальным команд – футбол есть футбол», – цитирует Черчесова Sports.ru.

  • Сборная Германии заняла с 3 очками последнее место в группе F.
  • Россия по пенальти обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала на Хорватию.

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