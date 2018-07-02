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Тренер сборной Хорватии: «Перед игрой с Россией скажу в раздевалке, что играем с лучшей командой ЧМ»

Тренер сборной Хорватии: «Перед игрой с Россией скажу в раздевалке, что играем с лучшей командой ЧМ»
Eurosport

38 мин. назад

Серьезный настрой.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу в 1/8 финала над Данией и рассказал, как будет настраивать команду на игру с хозяевами ЧМ.

«Ментально мы оставались сильными, контролировали игру и в итоге победили. Это результат тяжелой работы, и от этого победа делается еще слаще. До сих пор мы играли превосходно и побеждали. Но всем нужно пройти через тяжелые моменты. Мы провели не лучший матч, не на таком высоком уровне сыграли, как в первых трех встречах. Но моя вера в моих игроков еще сильнее после сегодняшнего матча. Субашич сегодня настоящий герой. Он отразил три пенальти, такое увидишь не каждый день.

Для нас каждый матч самый важный — именно это я и скажу ребятам перед игрой с Россией. Скажу в раздевалке, что мы играем с самой лучшей командой на чемпионате мира, ведь на каждую игру нужно выходить, как на финал», – цитирует Далича «Чемпионат».

  • В 1/8 финала Россия обыграла Испанию, Хорватия – Данию.
  • Четвертьфинал состоится 7 июля в Сочи.

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