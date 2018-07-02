РФС заработал уже 16 миллионов долларов после выхода России в 1/4 финала ЧМ-2018

РФС получит 4 миллиона долларов в качестве призовых за выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018.

За групповой этап турнира организация получила еще 12 миллионов – 8 за участие на ЧМ и 4 за выход из группы. Общий призовой фонд чемпионата мира составляет 400 миллионов долларов. Победителю достанется 38 миллионов, вице-чемпион получит 28, бронзовый призер – 24, за четвертое место выплатят миллиона долларов, сообщает ТАСС.

Россия обыграл Испанию по пенальти – 1:1 (4:3).

В четвертьфинале сборная сыграет с хорватами. Матч пройдет 7 июля в Сочи.

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