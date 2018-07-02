«В понедельник надо гулять». Милонов поддержал идею ввести выходные после побед сборной России на ЧМ

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов считает правильной идею сделать выходные дни после побед сборной России на ЧМ-2018.

«Естественно, надо дать людям возможность полдня или денечек, кто хочет, отдохнуть. Поэтому в понедельник, считаю, вполне нужно гулять. Думаю, завтра с утра все депутаты, которые вынуждены будут идти на заседания и комиссии, они все как один, поверьте, разные фракции, поддержат такую идею, 100 процентов», – цитирует Милонова «Комсомольская правда».

Сборная России обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал.

Матч 1/4 финала с Хорватией пройдет 7 июля в Сочи.

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