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«В понедельник надо гулять». Милонов поддержал идею ввести выходные после побед сборной России на ЧМ
Тот момент, когда согласен с ним.
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов считает правильной идею сделать выходные дни после побед сборной России на ЧМ-2018.
«Естественно, надо дать людям возможность полдня или денечек, кто хочет, отдохнуть. Поэтому в понедельник, считаю, вполне нужно гулять. Думаю, завтра с утра все депутаты, которые вынуждены будут идти на заседания и комиссии, они все как один, поверьте, разные фракции, поддержат такую идею, 100 процентов», – цитирует Милонова «Комсомольская правда».
- Сборная России обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал.
- Матч 1/4 финала с Хорватией пройдет 7 июля в Сочи.
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