«Хочешь в «Барселону»?» Лионель Месси забрал этого бразильца из китайского чемпионата

В 19 лет он играл за не самую сильную команду чемпионата Литвы . В 21 единственный клуб, который был не против заключить с ним контракт, представлял четвертый бразильский дивизион. В 26 он первым из игроков топ-лиг отправился в Китай, согласившись на 5-летний контракт с огромной суммой выкупа. В 29 Паулиньо – важнейшая часть сборной Бразилии и «Барселоны».

Карьера Паулиньо – главный претендент на футбольный Оскар этого года, если Бразилия возьмет чемпионат мира. К сожалению, идеально закольцевать ее уже не получится. Германия уступила Южной Корее и позорно слилась с турнира, лишив бразильцев возможности отомстить за позор в Белу-Оризонте. 8 июля 2014 года Паулиньо появился в стартовом составе «пентакампеонов». С поля он ушел последним и, как признался в интервью Сиду Лоу, еще долгое время не приходил в нормальное психологическое состояние.

Неймар, Паулиньо (Бразилия)Eurosport

Ни победившие, ни проигравшие до сих пор не подберут объяснение тем событиям. Бразильцы превзошли немцев по всем статистическим показателям, кроме забитых голов. «Я говорил об этой игре максимум раз или два. В этом нет смысла. Если ты уступил с разницей в один или два мяча, то объяснишь это: «Да, мы сделали неправильно вот это и это, поэтому и уступили». Но что ты скажешь, если проиграл 1:7? Это не должно было произойти. Но это произошло».

Паулиньо думал, что найдет утешение в выступлениях за клуб. В 2013-м Андре Виллаш-Боаш впечатлился его перформансом на Кубке Конфедераций и позвал бразильского опорника в «Тоттенхэм». Тотальная недооценка преследовала Паулиньо уже тогда: в предсезонном интервью будущий партнер по команде Бенуа Ассу-Экото признался, что никогда не слышал о таком игроке.

Бразилец представлялся идеальным партнером для Льюиса Холтби, еще одного полузащитника, загубившего карьеру на «Уайт Харт Лейн». Мощь и скорость Паулиньо с одной стороны, интеллект и креативность Холтби с другой – отличная пара. В реальности через несколько лет первый уехал в Китай, а второй вернулся в «Гамбург». Бессмысленные дальние удары Паулиньо превратились в мем еще до массового распространения продвинутой статистики. Футболист, который нанес 41 удар по воротам, но забил всего лишь один мяч, явно делает что-то не так – факт, очевидный и без xG.

Спустя несколько лет Паулиньо считает, что Маурисио Почеттино недооценил его. Если Андре Виллаш-Боаш и сменивший португальца Тим Шервуд видели в бразильце хотя бы игрока ротации, то поклонник Бьелсы выпустил его три раза за сезон. Причина, по мнению Паулиньо, в неправильном использовании его сильных сторон. «В первой игре при Почеттино я вышел на своей позиции, но потом меня ставили куда угодно, только не туда, где мне удобно».

Паулиньо («Тоттенхэм»)Eurosport

Это не пустая отговорка – расположение на левом фланге действительно не позволяет показать лучшие качества Паулиньо. В отличие от Почеттино, другие тренеры знают, как правильно его использовать. В «Барсе» и сборной он превращается из среднего полузащитника, который чеканит мяч хуже любого дворового футболиста, в машину по забиванию голов.

Секрет Паулиньо – рывки из глубины в свободное пространство. Фанат позиционного футбола Хави не мог пройти мимо уникального скилла бразильца: «Вальверде преобразил стиль игры «Барселоны». Для команды теперь важнее владеть мячом, а Месси создает хаос соперникам на поле. Фланговые игроки стали более значимыми, поскольку они растягивают атаку команды. А Паулиньо идет вперед из глубины».

Причина, почему Паулиньо превратился из еще одного парня, на которого «Тоттенхэм» спустил заработанные на Бэйле деньги в основного игрока «Барселоны» – тренер. Карьера бразильца возродилась не в Китае, сколько бы ни говорил об этом Виллаш-Боаш. Правильные настройки к Паулиньо подобрал тренер сборной Бразилии Тите еще шесть лет назад, в «Коринтиансе». Там они вместе завоевали Кубок Либертадорес и взяли Клубный чемпионат мира.

Тите вернул Паулиньо в сборную Бразилии сразу же, как сменил свихнувшегося на дисциплине Карлоса Дунгу. Тогда бразильский полузащитник уже год играл в Китае, но это не помешало ему стать ключевым игроком сборной и забить шесть мячей в рамках очень жаркого отбора в Россию. Вместе с Каземиро и Коутиньо он формирует самую сбалансированную полузащиту чемпионата мира (как минимум, среди фаворитов): первый разрушает, второй созидает, а сам Паулиньо дает объем и ищет свободные зоны. Именно такая средняя зона, а не гений Неймара, – ключевая причина, почему Бразилия на этом чемпионате мира смотрится мощнее всех.

Согласно легенде, Паулиньо позвал в «Барселону» Лионель Месси. Во время матча Бразилии и Аргентины он подошел к бразильцу прямо тогда, когда тот готовился к исполнению штрафного, и спросил: «Хочешь в «Барселону»? Болельщики и журналисты отнеслись к трансферу прохладнее. В день, когда Паулиньо пришел в «Барсу», только один человек купил футболку с его фамилией. Гораздо больше высмеяли полузащитника за то, что на презентации он начеканил мяч всего три раза. Не удивляйтесь, если после финала чемпионата мира в Каталонии на него будут молиться больше, чем на Неймара два года назад.

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