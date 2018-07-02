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Вратарь хорватов Даниел Субашич вторым в истории ЧМ отбил 3 пенальти в послематчевой серии

Субашич вторым в истории ЧМ отбил 3 пенальти в послематчевой серии
Eurosport

1 час назад

Король.

Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич стал главным героем серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ против Дании (1:1, по пен. 3:2), отразив 3 пенальти от Кристиана Эриксена, Лассе Шене и Николая Йоргенсена.

Кипер стал вторым в истории турнира, кто смог затащить три удара. До него это сделал португалец Рикарду ровно 12 лет назад в матче с Англией.

  • Хорватия сыграет в 1/4 финала с Россией, которая тоже по пенальти обыграла Испанию.
  • Матч пройдет 7 июля в Сочи.

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