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Дзюба: «В конце чуть не упали. Договорились, что если кто-то падает в обморок, мы его поддерживаем»
Мужики выстояли.
Нападающий сборной Росси Артем Дзюба отметил, что команде пришлось очень тяжело в концовке матча 1/8 финала против Испании.
«В конце чуть не упали. Договорились: если кто-то падает в обморок, мы его поддерживаем. Спасибо всей стране, «Лужникам». Уже попросили Виталия Леонтьевича, чтобы все игры проводили здесь. Вроде нельзя», – передает слова Дзюбы Sports.ru.
- Россия обыграла Испанию по пенальти и встретится в 1/4 финала с Хорватией.
- У Дзюбы 3 гола в 4 матчах на ЧМ-2018.
- Матч с хорватами пройдет 7 июля в Сочи.
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