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На ЧМ-2018 не осталось футболистов, игравших в финале турнира

На ЧМ-2018 не осталось футболистов, игравших в финале турнира
Eurosport

1 час назад

Радость от победы будет еще ярче.

На ЧМ-2018 не осталось футболистов, которые ранее выходили в финалы чемпионатов мира.

Последними такие футболисты были в составе сборной Испании, которая проиграла России по пенальти. Финалисты ЧМ-2014 немцы и аргентинцы тоже завершили выступления: Германия заняла последнее место в группе, южноамериканцы проиграли в 1/8 финала Франции.

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  • Сборная России в матче 1/4 финала сыграет с Хорватией в Сочи 7 июля.
  • Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве на стадионе «Лужиники» 15 июля.

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