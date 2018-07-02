На ЧМ-2018 не осталось футболистов, игравших в финале турнира

На ЧМ-2018 не осталось футболистов, которые ранее выходили в финалы чемпионатов мира.

Последними такие футболисты были в составе сборной Испании, которая проиграла России по пенальти. Финалисты ЧМ-2014 немцы и аргентинцы тоже завершили выступления: Германия заняла последнее место в группе, южноамериканцы проиграли в 1/8 финала Франции.

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Сборная России в матче 1/4 финала сыграет с Хорватией в Сочи 7 июля.

Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве на стадионе «Лужиники» 15 июля.

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