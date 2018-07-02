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На ЧМ-2018 не осталось футболистов, игравших в финале турнира
Радость от победы будет еще ярче.
На ЧМ-2018 не осталось футболистов, которые ранее выходили в финалы чемпионатов мира.
Последними такие футболисты были в составе сборной Испании, которая проиграла России по пенальти. Финалисты ЧМ-2014 немцы и аргентинцы тоже завершили выступления: Германия заняла последнее место в группе, южноамериканцы проиграли в 1/8 финала Франции.
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- Сборная России в матче 1/4 финала сыграет с Хорватией в Сочи 7 июля.
- Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве на стадионе «Лужиники» 15 июля.
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