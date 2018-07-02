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Рамос: «Покидаю чемпионат в большой печали, но собираюсь приехать в Катар даже с седой бородой»

Рамос: «Покидаю чемпионат в большой печали, но собираюсь приехать в Катар даже с седой бородой»
Eurosport

1 час назадОбновлено 6 мин. назад

В 2022 году ему будет 36 лет.

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился мнением о будущем национальной команды после вылета в 1/8 финала ЧМ от России.

«Я не сторонник серьезных перемен. Надеюсь, решение примут в интересах испанского футбола. Это не конец цикла. Наша команда сильна. Уходят очень важные люди, но остаются другие сильные игроки. Я покидаю этот чемпионат в большой печали, но собираюсь приехать в Катар даже с седой бородой.

Я в сборной уже давно. Мы живем с похвалой и критикой. Хочется получать больше поддержки и любви. Хотя сегодняшний результат не связан с давлением прессы», – цитирует Рамоса Marca.

  • В Катаре пройдет ЧМ-2022.
  • Испания проиграла России в серии пенальти – 1:1 (3:4).
  • После победы на ЧЕ-2012 «красная фурия» не выиграла ни одного матча плей-офф на топ-турнирах.

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