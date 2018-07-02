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Дзюба на тренировке перед Испанией отбил пенальти ногой. Именно так Акинфеев взял решающий пенальти

Дзюба на тренировке перед Испанией отбил пенальти ногой. Именно так Акинфеев взял решающий пенальти
Eurosport

1 час назад

Научил.

На тренировке сборной России перед матчем 1/8 финала ЧМ против Испании нападающий Артем Дзюба взял пенальти, отразив мяч ногой.

Именно так вратарь национальной команды Игорь Акинфеев взял пенальти, который принес победу России над чемпионами мира-2010.

  • Дзюба забил гол Испании в первом тайме. Всего у Артема 3 мяча в 4 матчах на ЧМ.
  • Акинфеев взял 2 удара в серии пенальти.
  • Россия прошла Испанию и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

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