Полузащитник сборной Испании Иско: «Сегодня самый печальный день в моей карьере»

Полузащитник сборной Испании Иско поделился в сосцсетях разочарованием после вылета сборной Испании с ЧМ-2018.

«Сегодня самый печальный день в моей карьере. Но это футбол, такое бывает. Жизнь продолжается. Пора подниматься, как мы всегда это делали, и с гордостью защищать свою страну», – написал Иско в инстаграме.

Испания проиграла сборной России в матче 1/8 финала по пенальти – 1:1 (3:4).

После победы на ЧЕ-2012 «красная фурия» не выиграла ни одного матча плей-офф на топ-турнирах.

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