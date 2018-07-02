Федерация футбола Сенегала попросила ФИФА пересмотреть правило вылета с ЧМ по подсчету карточек

Федерация футбола Сенегала направила ФИФА два письма с просьбой об отмене правила вылета с ЧМ по подсчету карточек.

«Мы считаем, что, узнав о голе Колумбии в ворота Сенегала, сборная Японии фактически бросила играть, поскольку ее устраивал результат. Это идет вразрез с принципами футбола. Еще больше шокирует то, что тренер сборной Японии даже не отрицал данный факт. На послематчевой пресс-конференции он подтвердил, что команда сохраняла счет 0:1.

Федерация футбола Сенегала сожалеет о том, что сборная Японии не придерживалась принципов фэйр-плей. Она ощущала свою безнаказанность. В такой ситуации правило подсчета карточек теряет смысл», – цитирует BBC одно из писем.

Сенагал по итогам группового этапа набрал на 2 предупреждения больше, чем Япония, что не позволило африканской команде пройти дальше.

В 1/8 финала японцы встретятся с бельгийцами.

Подписывайся на наш канал в телеграме