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«Давай, русский, давай». У Куинси Промеса русская душа, а его акцент – сказка

«Давай, русский, давай». У Промеса русская душа, а его акцент – сказка
Eurosport

1 час назад

Голландец совсем обрусел.

Нападающий «Спартака» Куинси Промес отчаянно болел за сборную России в матче 1/8 финала ЧМ против Испании.

Голландец выложил видео, на котором кричит в адрес российских футболистов: «Давай, русский, давай», а когда на экране появлялись испанцы выдавал слова «Домой», «Пока» и «До свидания». Поскольку Промес использовал все богатство русского языка, ролик можно посмотреть по ссылке здесь.

  • Сборная России обыграла Испанию, и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.
  • Матч 1/4 финала с Хорватией пройдет 7 июля в Сочи.

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