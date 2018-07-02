«Давай, русский, давай». У Куинси Промеса русская душа, а его акцент – сказка

Нападающий «Спартака» Куинси Промес отчаянно болел за сборную России в матче 1/8 финала ЧМ против Испании.

Голландец выложил видео, на котором кричит в адрес российских футболистов: «Давай, русский, давай», а когда на экране появлялись испанцы выдавал слова «Домой», «Пока» и «До свидания». Поскольку Промес использовал все богатство русского языка, ролик можно посмотреть по ссылке здесь.

Сборная России обыграла Испанию, и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.

Матч 1/4 финала с Хорватией пройдет 7 июля в Сочи.

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