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Петер Шмейхель: «Акинфеев сыграл фантастически. Он заслуживает памятника»

Шмейхель: «Акинфеев сыграл фантастически. Он заслуживает памятника»
Eurosport

1 час назад

Оценил по достоинству.

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель высоко оценил игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала против Испании.

«Акинфеев сыграл фантастически. Он блестяще справился с испанскими игроками, которые вели по ходу матча. Он всегда имел репутацию отличного вратаря при отражении пенальти. Пришло время для его шоу. Акинфеев заслуживает памятника», – цитирует Шмейхеля RT.

  • Игорь отразил 2 из 5 ударов в послематчевой серии пенальти от испанцев. Куда доведут его геройства сборную?
  • Россия обыграла Испанию, и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.

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