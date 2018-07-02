Петер Шмейхель: «Акинфеев сыграл фантастически. Он заслуживает памятника»

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель высоко оценил игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала против Испании.

«Акинфеев сыграл фантастически. Он блестяще справился с испанскими игроками, которые вели по ходу матча. Он всегда имел репутацию отличного вратаря при отражении пенальти. Пришло время для его шоу. Акинфеев заслуживает памятника», – цитирует Шмейхеля RT.

Игорь отразил 2 из 5 ударов в послематчевой серии пенальти от испанцев. Куда доведут его геройства сборную?

Россия обыграла Испанию, и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.

Подписывайся на наш канал в телеграме