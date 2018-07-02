80-летний испанец поставил на победу своей сборной. Его увезли на скорой прямо из «Лужников»

80-летнего испанца увезли на скорой прямо с матча 1/8 финала ЧМ между Россией и Испанией по окончании основного времени игры.

Оказалось дедушка поставил 15 тысяч евро на победу родной сборной и, видя приближающуюся катастрофу, мужчину хватил сердечный приступ, сообщает телеграм-канал Mash.

Испания проиграла сборной России в матче 1/8 финала по пенальти – 1:1 (3:4).

После победы на ЧЕ-2012 «красная фурия» не выиграла ни одного матча плей-офф на топ-турнирах.

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