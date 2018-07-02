Getty Images

80-летний испанец поставил на победу своей сборной. Его увезли на скорой прямо из «Лужников»

80-летний испанец поставил на победу своей сборной. Его увезли на скорой прямо из «Лужников»
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Кто же ставит против Дзюбы?

80-летнего испанца увезли на скорой прямо с матча 1/8 финала ЧМ между Россией и Испанией по окончании основного времени игры.

Оказалось дедушка поставил 15 тысяч евро на победу родной сборной и, видя приближающуюся катастрофу, мужчину хватил сердечный приступ, сообщает телеграм-канал Mash.

  • Испания проиграла сборной России в матче 1/8 финала по пенальти – 1:1 (3:4).
  • После победы на ЧЕ-2012 «красная фурия» не выиграла ни одного матча плей-офф на топ-турнирах.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как Черчесов остановил Испанию

02:33
Популярные видео
Ставки за 300. Бразилия легко прикончит Мексику, Бельгия и Япония наколотят больше двух
1 769 просмотров14 ч
Руни пора уже выходить за «Ди Си Юнайтед» – без него дяди сливают всем подряд
3 295 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться