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Неймар затащил Бразилию в четвертьфинал чемпионата мира-2018

Неймар затащил Бразилию в четвертьфинал
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Пентакампеоны выиграли на минималках – 2:0.

Сборная Бразилии обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира.

В первом тайме команды поочередно доминировали, создавая момент за моментом, но где-то игрокам не хватало точности, а в других эпизодах спасали Гильермо Очоа и Алиссон.

В начале второго тайма Неймар гениально отдал пяткой на Виллиана, а потом замкнул в пустые после прострела через руки Очоа. Спустя несколько минут супермомент не реализовал Каземиро, удар которого из центра штрафной вновь потащил мексиканский кипер.

Финальный штурм Мексики к желаемому для нее результату не привел. Более того, Бразилия забила второй: Неймар в прорыве отдал пас на пустые Роберто Фирмино.

  • Четвертьфинал с участием Бразилии состоится 6 июля в Казани. Старт в 21:00.
  • Соперником «селесао» станет победитель пары Бельгия – Япония. Кто пройдет дальше?

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