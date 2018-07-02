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Неймар затащил Бразилию в четвертьфинал чемпионата мира-2018
Пентакампеоны выиграли на минималках – 2:0.
Сборная Бразилии обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира.
В первом тайме команды поочередно доминировали, создавая момент за моментом, но где-то игрокам не хватало точности, а в других эпизодах спасали Гильермо Очоа и Алиссон.
В начале второго тайма Неймар гениально отдал пяткой на Виллиана, а потом замкнул в пустые после прострела через руки Очоа. Спустя несколько минут супермомент не реализовал Каземиро, удар которого из центра штрафной вновь потащил мексиканский кипер.
Финальный штурм Мексики к желаемому для нее результату не привел. Более того, Бразилия забила второй: Неймар в прорыве отдал пас на пустые Роберто Фирмино.
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