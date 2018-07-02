Неймар затащил Бразилию в четвертьфинал чемпионата мира-2018

Сборная Бразилии обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира.

В первом тайме команды поочередно доминировали, создавая момент за моментом, но где-то игрокам не хватало точности, а в других эпизодах спасали Гильермо Очоа и Алиссон.

В начале второго тайма Неймар гениально отдал пяткой на Виллиана, а потом замкнул в пустые после прострела через руки Очоа. Спустя несколько минут супермомент не реализовал Каземиро, удар которого из центра штрафной вновь потащил мексиканский кипер.

Финальный штурм Мексики к желаемому для нее результату не привел. Более того, Бразилия забила второй: Неймар в прорыве отдал пас на пустые Роберто Фирмино.

Четвертьфинал с участием Бразилии состоится 6 июля в Казани. Старт в 21:00.

Соперником «селесао» станет победитель пары Бельгия – Япония. Кто пройдет дальше?

Все новости лучшего ЧМ в истории