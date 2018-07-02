Реакция отца Каспера Шмейхеля Петера на сэйв сына. Вот что такое гордость

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель присутствовал на матче Хорватия – Дания и неистово топил за своего сына – Каспера Шмейхеля.

Когда в конце второго овертайма в ворота датчан назначили пенальти, Шмейхель-старший пришел в ужас, а потом – безумно обрадовался, когда Каспер потащил удар Луки Модрича.

В серии послематчевых пенальти Каспер отбил еще 2 удара, но этого не хватило для прохода дальше. Хорватия победила – 3:2.

В следующем раунде плей-офф хорваты сыграют со сборной России.

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