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Реакция отца Каспера Шмейхеля Петера на сэйв сына. Вот что такое гордость

Реакция отца Шмейхеля на сэйв сына. Вот что такое гордость
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Батя в порядке.

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель присутствовал на матче Хорватия – Дания и неистово топил за своего сына – Каспера Шмейхеля.

Когда в конце второго овертайма в ворота датчан назначили пенальти, Шмейхель-старший пришел в ужас, а потом – безумно обрадовался, когда Каспер потащил удар Луки Модрича.

  • В серии послематчевых пенальти Каспер отбил еще 2 удара, но этого не хватило для прохода дальше. Хорватия победила – 3:2.
  • В следующем раунде плей-офф хорваты сыграют со сборной России.

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