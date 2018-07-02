Пара по фамилии Дзюба назвала сына Артемом после подвигов 22-го номера сборной на чемпионате мира

Жители Екатеринбурга Олег и Юлия Дзюба хотели назвать новорожденного мальчика Мироном, но выступление Артема Дзюбы на чемпионате мира-2018 изменило их планы.

«Папа хотел назвать сына Артемом, но я его убедила назвать Мироном. 22 июня мы поехали рожать, но, оказалось, поторопились. Папа тогда сказал: «Наверное, все-таки Артем». Потому что Артем Дзюба играет под номером 22», – приводит слова Юлии «Мел».

1 июля Дзюба забил гол в ворота сборной Испании, а сборная России прошла в четвертьфинал, обыграв «Красную фурию» по пенальти (4:3).

Всего на ЧМ-2018 Дзюба забил уже 3 мяча.

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