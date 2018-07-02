Давид де Хеа: «Нас поимели, но мы снова поднимемся и никогда не сдадимся»

Голкипер сборной Испании Давид де Хеа прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира после поражения от сборной России.

«Спасибо всем, кто поддерживал нас, страдал вместе с нами и критиковал нас с уважением. Нас поимели, но мы снова поднимемся и никогда не сдадимся», – написал Де Хеа в твиттере.

Основное и дополнительное время матча Испания – Россия завершилось вничью (1:1), Россия выиграла по пенальти – 4:2.

Де Хеа на чемпионате мира-2018 пропустил 6 голов после 7 ударов в створ.

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