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Давид де Хеа: «Нас поимели, но мы снова поднимемся и никогда не сдадимся»
Наследник Икера Касильяса провел плохой турнир.
Голкипер сборной Испании Давид де Хеа прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира после поражения от сборной России.
«Спасибо всем, кто поддерживал нас, страдал вместе с нами и критиковал нас с уважением. Нас поимели, но мы снова поднимемся и никогда не сдадимся», – написал Де Хеа в твиттере.
- Основное и дополнительное время матча Испания – Россия завершилось вничью (1:1), Россия выиграла по пенальти – 4:2.
- Де Хеа на чемпионате мира-2018 пропустил 6 голов после 7 ударов в створ.
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