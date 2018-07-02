Getty Images

Давид де Хеа: «Нас поимели, но мы снова поднимемся и никогда не сдадимся»

Де Хеа: «Нас поимели, но мы снова поднимемся и никогда не сдадимся»
Eurosport

21 мин. назад

Наследник Икера Касильяса провел плохой турнир.

Голкипер сборной Испании Давид де Хеа прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира после поражения от сборной России.

«Спасибо всем, кто поддерживал нас, страдал вместе с нами и критиковал нас с уважением. Нас поимели, но мы снова поднимемся и никогда не сдадимся», – написал Де Хеа в твиттере.

  • Основное и дополнительное время матча Испания – Россия завершилось вничью (1:1), Россия выиграла по пенальти – 4:2.
  • Де Хеа на чемпионате мира-2018 пропустил 6 голов после 7 ударов в створ.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Финал Федерера и Надаля многие называют величайшим в истории». Главные факты о Роджере на Уимблдоне

01:52
Популярные видео
Сила расстановки. Как Черчесов остановил Испанию
6 591 просмотров8 ч
Ставки за 300. Бразилия легко прикончит Мексику, Бельгия и Япония наколотят больше двух
1 916 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться