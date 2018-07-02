Getty Images

Лео Месси и Хавьер Маскерано самовольно сбежали с базы сборной Аргентины в Бронницах

Месси и Маскерано самовольно сбежали с базы сборной Аргентины в Бронницах
Eurosport

1 час назад

В команде Сампаоли нездоровый микроклимат.

Полузащитник Лионель Месси и защитник Хавьер Маскерано сбежали из расположения сборной Аргентины, не дожидаясь отъезда товарищей по команде.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», игроки покинули расположение сборной рано утром 1 июля, выбежав с территории санатория в подмосковных Бронницах через запасной выход. Охранники узнали спортсменов в лицо и доложили об их самовольном отъезде на центральный КПП.

Сразу после этого футболисты отправились в аэропорт «Домодедово», откуда утренним рейсом вылетели в Барселону. Остальная часть команды покинула санаторий вечером 1 июля в полном составе.

«Повод для такого демарша – скандал после проигрыша сборной Хорватии. Последняя капля – поражение от французов в 1/8. Обстановка в команде стала практически враждебной, и две главные звезды аргентинцев просто сбежали, довершив развал внутри команды», – пишет источник.

  • В 1/8 финала Аргентина уступила французам со счетом 3:4.
  • Месси забил на турнире один гол и отдал 2 голевых передачи.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Мы визжали, орали – было здорово». Макарова – о старте на Уимблдоне и матче Россия – Испания

02:06
Популярные видео
«Финал Федерера и Надаля многие называют величайшим в истории». Главные факты о Роджере на Уимблдоне
3 091 просмотров4 ч
Сила расстановки. Как Черчесов остановил Испанию
7 518 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться