Лео Месси и Хавьер Маскерано самовольно сбежали с базы сборной Аргентины в Бронницах

Полузащитник Лионель Месси и защитник Хавьер Маскерано сбежали из расположения сборной Аргентины, не дожидаясь отъезда товарищей по команде.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», игроки покинули расположение сборной рано утром 1 июля, выбежав с территории санатория в подмосковных Бронницах через запасной выход. Охранники узнали спортсменов в лицо и доложили об их самовольном отъезде на центральный КПП.

Сразу после этого футболисты отправились в аэропорт «Домодедово», откуда утренним рейсом вылетели в Барселону. Остальная часть команды покинула санаторий вечером 1 июля в полном составе.

«Повод для такого демарша – скандал после проигрыша сборной Хорватии. Последняя капля – поражение от французов в 1/8. Обстановка в команде стала практически враждебной, и две главные звезды аргентинцев просто сбежали, довершив развал внутри команды», – пишет источник.

В 1/8 финала Аргентина уступила французам со счетом 3:4.

Месси забил на турнире один гол и отдал 2 голевых передачи.

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