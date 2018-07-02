Неймар – лучший футболист ЧМ. Дайте ему симулировать спокойно

Про матч Бразилии и Мексики скажут много, но вряд ли хоть что-то о тактике, решениях тренеров и 21 игроке в желтых и зеленых футболках. Говорить будут об одном, а значит он и есть король.

Неймар – самая одиозная персона в мировом футболе. Он взорвал летнее трансферное окно-2017 – все забыли о других переходах. И начал в «ПСЖ» настолько ударно, что сразу нашлись сомневающиеся в гегемонии Роналду и Месси. Теперь он падает лучше всех в мире и бесит фанов других сборных и просто хейтеров.

Дайте же Неймару иметь хоть один минус. К симуляциям пора привыкнуть хотя бы потому, что миллион других игроков исполняет их не менее сочно. Серхио Рамос готов написать по этому аспекту игры пособие, Луис Суарес – трактат, а про раннего Криштиану и говорить не стоит. Сейчас позиционирование Рона направлено на формирование образа нечеловечной машины, которая сколотила себя из мальчика, распускавшего нюни, в трансформер для убийств, но раньше Роналду был другим.

Бросьте ругаться на симуляции лидера сборной Бразилии: посмотреть на статистику шлепков по его ногам за матч было бы явно интереснее ударной карты Мексики. «Ацтеки» вышли с одной целью (накостылять Неймару), но не справились даже с ней. Мигель Лаюн был ближе всех к успеху, вынудил бразильскую десятку сыграть на «Оскар» и спровоцировал юзеров соцсетей на генерацию новых мемов. Про грязную игру Мексики все забудут, а вот Неймар останется во всех пабликах России уж точно.

Тите в такой ситуации работать только легче. Главный тренер Бразилии точно благодарен лидеру «селесао» за то, что все камеры, журналисты и обыватели наблюдают только за ним. Коучу дадут спокойно обдумать, например, замену Каземиро на четвертьфинал.

Тем временем Неймар просто казнил Мексику и заткнул рты хейтерам. Гол в пустые ворота он заслужил созданием свободной зоны для Виллиана после паса пяткой, а рейдом перед голевой передачей показал, что после 20 ударов по ногам все равно бежит быстрее всех. Он – гений. А у каждого из таких есть заморочки. Кто-то руководит командой и определяет замены с поля, кто-то оголяет бедра перед штрафными, а Сантос Жуниор иногда картинно падает после тычков, ударов и подкатов. Каждому свое. В конце концов, он уже превзошел людей с другой планеты по реализации моментов на чемпионатах мира. Чтобы положить шесть мячей ему понадобилось всего 38 ударов. Месси – 67, а Роналду – 74.

За игрой Неймара снова приятно наблюдать. Ему ничего не стоит раскачать или посадить на пятую точку любого защитника мире. Тите не врал, когда перед стартом ЧМ говорил, что главный игрок бразильской сборной готов только на 70%. Неймар разгоняется к главным матчам и выдает все более полноценные перфомансы. Его игра – концерт, даже не спорь.

Парень точно заслужил прощения хотя бы статистикой в играх за сборную. Его не зря называют наследником Пеле, потому что уже к 26 годам у Нея накопилось 56 голов за пентакампеонов. У бразильской иконы – 77, но за всю карьеру. Неймар – ментальный лидер сборной, а роль формального готов подхватить любой бразилец. Пока соперник будет охотиться за звездой в следующем матче, его распотрошат Жезус, Виллиан или Коутиньо.

Бразилия раскатывается к финалу, Неймар передает хейтерам привет из четвертьфинала ЧМ, в котором он точно сыграет, а Роналду и Месси – нет.

Бразилия – Мексика – 2:0