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Главный тренер Мексики о симуляциях Неймара: «Футбол должен быть игрой для мужчин, а не для клоунов»

Главный тренер Мексики о симуляциях Неймара: «Футбол должен быть игрой для мужчин, а не для клоунов»
Eurosport

60 мин. назадОбновлено 58 мин. назад

Жестко прошелся по Нею и его слезкам.

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио остался недоволен поведением одного игрока сборной Бразилии, который затягивал время при помощи симуляций.

«Мы контролировали матч, но, по моему мнению, стыдно, что столько времени было потрачено на одного футболиста. Задержка ради одного игрока составила 4 минуты, и это станет примером для детей, которые играют в футбол. Футбол должен быть игрой для мужчин, а не для клоунов», – приводит слова Осорио ESPN.

Коуч Мексики, очевидно, намекнул на поведение страйкера бразильцев Неймара, но отказался назвать его по имени.

  • Матч Бразилия – Мексика завершился со счетом 2:0, Неймар забил гол и оформил ассист.
  • В 1/4 финала бразильцы сыграют с победителем пары Бельгия – Япония. Пора ставить на самые главные матчи.

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