В Японии съели осьминога, предсказавшего исходы матчей национальной сборной на групповом этапе ЧМ
Может, он все-таки поставил на победу бельгийцев?
Рыбак Кисуо Абэ убил и продал на рынке осьминога Рабьо, который верно предсказал все результаты сборной Японии на чемпионате мира-2018.
Как пишет South China Morning Post, Рабьо угадал победу японцев над колумбийцами, ничью команды Акиры Нисино в матче со сборной Сенегала и поражение в игре с Польшей.
Тем не менее, владелец не потребовал от Рабьо нового прогноза, а придумал для него иное применение: разрубил на части и продал на рынке вместе с другими морепродуктами.
- На групповом этапе японцы заняли второе место и вышли в плей-офф на Бельгию.
- Во время ЧМ-2010 прославился другой прогнозист из отряда головоногих моллюсков – осьминог Пауль.
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