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В Японии съели осьминога, предсказавшего исходы матчей национальной сборной на групповом этапе ЧМ

В Японии съели осьминога, предсказавшего исходы матчей национальной сборной на групповом этапе ЧМ
Eurosport

22 мин. назад

Может, он все-таки поставил на победу бельгийцев?

Рыбак Кисуо Абэ убил и продал на рынке осьминога Рабьо, который верно предсказал все результаты сборной Японии на чемпионате мира-2018.

Как пишет South China Morning Post, Рабьо угадал победу японцев над колумбийцами, ничью команды Акиры Нисино в матче со сборной Сенегала и поражение в игре с Польшей.

Тем не менее, владелец не потребовал от Рабьо нового прогноза, а придумал для него иное применение: разрубил на части и продал на рынке вместе с другими морепродуктами.

  • На групповом этапе японцы заняли второе место и вышли в плей-офф на Бельгию.
  • Во время ЧМ-2010 прославился другой прогнозист из отряда головоногих моллюсков – осьминог Пауль.

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