Бельгия отыгралась с 0:2 и прошла Японию в матче 1/8 чемпионата мира-2018

Бельгия одержала волевую победу над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира – 3:2. «Красные дьяволы» доминировали весь первый тайм, но в холостую растратили 10 ударов по воротам.

В самом начале второго тайма «самураи» поймали соперника на контратаке, и Генки Харагути (48-я минута) открыл счет. Спустя четыре минуты Такаси Инуи дальним ударом вновь прошил Тибо Куртуа.

Японцы побежали забивать третий, но не преуспели. На 69-й минуте Ян Вертонген шедевральным ударом головой с острого угла подарил Бельгии надежду, а спустя пять минут вышедший на замену Маруан Феллайни восстановил равновесие в счете.

В последние 15 минут шансы были и у той, и у другой команды, а развязка наступила на 94-й минуте. Кэйсуке Хонда с 40 метров запулил в угол ворот, но Куртуа отбил мяч. После подачи углового Тибо первым был на мяче и отпасовал его на ход Кевину де Брёйне, а тот переадресовал на фланг Мёнье. В итоге атака докатилась до Насера Шадли, который пропихнул мяч в пустой угол.

Бельгия стала первой за 48 лет командой, победившей в матче плей-офф чемпионата мира после счета 0:2.

В четвертьфинале Бельгия сыграет с Бразилией.

Матч пройдет в Казани 6 июля.

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